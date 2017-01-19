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تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم زيادة بدل العدوى لـ"الأطباء" لـ ٢٣ فبراير

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تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم زيادة بدل العدوى لـ"الأطباء" لـ ٢٣ فبراير تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم زيادة بدل العدوى لـ"الأطباء" لـ ٢٣ فبراير

>كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية جمال عبد الحميد عبد الجواد اليوم، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن ، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفع بدل العدوى للأطباء لجلسة ٢٣ فبراير المقبل للإعلان.

 

كانت هيئة مفوضي الدولة الإدارية العليا، أوصت في تقرير منها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل الأطباء.

 

وحضر اليوم كل من خالد على المحامى والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء .

 


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