أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ماليزيا تدعو «التعاون الإسلامى» للمساعدة بوضع حد لاضطهاد «الروهينجا» بميانمار

Google+ Print
ماليزيا تدعو «التعاون الإسلامى» للمساعدة بوضع حد لاضطهاد «الروهينجا» بميانمار ماليزيا تدعو «التعاون الإسلامى» للمساعدة بوضع حد لاضطهاد «الروهينجا» بميانمار

ئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق

(أ.ش.أ)

حث رئيس الوزراء الماليزى، نجيب عبد الرزاق، منظمة التعاون الإسلامى على المساعدة فى وضع حد لاضطهاد المسلمين من أقلية الروهينجا فى ميانمار.

وقال نجيب، فى كلمة ألقاها، اليوم، فى اجتماع خاص للمنظمة لمناقشة قضية الروهينجا ”، إن الأزمة لم تعد شأنًا داخليًا فى ميانمار، كما أنها قد تسبب فى نزوح اللاجئين، ما يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة”.

وحذر نجيب، من أن العنف يجب أن ينتهى، قبل أن تتمكن منظمات إرهابية مثل “داعش” من اختراق الروهينجا، والعمل على تحويل فكرهم إلى التطرف.

ويعيش حاليًا نحو 56 ألفًا من الروهينجا فى ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، بعد فرارهم من أعمال العنف فى ميانمار، والتى أودت بحياة ما لا يقل عن 86 شخصًا، ودفعت ما يقدر بنحو 66 ألفًا للفرار إلى بنجلادش، منذ اندلاعها فى التاسع من أكتوبر 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا