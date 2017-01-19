أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الشيوخ الأمريكى» يوافق بتعيين «ماتيس» وزيرًا للدفاع فى إدارة «ترامب»

Google+ Print
«الشيوخ الأمريكى» يوافق بتعيين «ماتيس» وزيرًا للدفاع فى إدارة «ترامب» «الشيوخ الأمريكى» يوافق بتعيين «ماتيس» وزيرًا للدفاع فى إدارة «ترامب»

جيمس ماتيس

(أ.ش.أ)

وافقت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين، الجنرال جيمس ماتيس وزيرًا للدفاع، في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد .

وحصل ماتيس، وفقًا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية، اليوم، على أغلبية كبيرة في اللجنة، وهو ما يعني أن إجراءات تعيينه، وزيرًا للدفاع باتت مكتملة خاصة، بعد أن وافق مجلسا الكونجرس على قانون يسمح له بتولي وزارة الدفاع، رغم عدم إكماله المدة القانونية لمغادرته الخدمة العسكرية.

وترسل لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ نتيجة التصويت في وقت لاحق، اليوم على، أن يعلن مجلس الشيوخ بكامل هيئته تعيين ماتيس رسميًا بحلول نهاية الأسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»