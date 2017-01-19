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وصول 48 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

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وصول 48 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية وصول 48 ألف طن قمح إلى ميناء الإسكندرية

أرشيفية

(أ.ش.أ)

وصلت إلى ميناء الإسكندرية، السفينة “سي مون” قادمة من أوكرانيا وتحمل شحنة قمح تزن 48 ألف طن.

وذكر المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إنه تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحصها والكشف عليها، وبيان خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لتبخيرها لإرسالها للمطاحن بالمحافظات الأخرى.

وأكد الغندور، زيادة وارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات، وأن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها على الأرصفة، تسير بشكل طبيعي مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجمع الإدارات.

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