الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف, أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر : القاهرة 10 20 / الإسكندرية 09 19 / الغردقة 16 23 / شرم الشيخ 17 22 / وسط الدلتا 10 20 / الأقصر 08 26 / أسوان 11 28 / شلاتين 21 25 / حلايب 21 24 .