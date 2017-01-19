رئيس الوزراء يضم عضو لمجلس إدارة الإنتاج الحربى.. ويخصص معاشًا لمصاب مدنى

كتبت هند مختار

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بضم اللواء بحرى أحمد خالد حسن سعيد أحمد، عضو من ذوى الكفاية والخبرة بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

كما أصدر قرارًا بمنح مصاب مدنى قاصر من محافظة مطروح معاش استثنائى، قيمته الإجمالية 1052 جنيهًا.

وأصدر قرار باستبدال مادة بقرار رئيس الوزراء سابقًا لتتضمن تخصيص قطعة أرض تبرعت بها المواطنة منى إبراهيم أحمد بالبحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوى عليها.

وأصدر رئيس الوزراء قرار بتخصيص قطعة أرض بالبحيرة لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وأخرى لإقامة محطة صرف صحى عليها وتخصيص قطعة أرض بسوهاج لإقامة مركز اجتماعى عليها وقطعة أخرى بالجيزة لإقامة موزع كهرباء عليها.