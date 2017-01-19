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الزمالك للاتحاد السكندرى: عودة خالد قمر أو شراء كاسونجو

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الزمالك للاتحاد السكندرى: عودة خالد قمر أو شراء كاسونجو الزمالك للاتحاد السكندرى: عودة خالد قمر أو شراء كاسونجو

>كتب أحمد توفيق

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك خيارين أمام نظيره بالاتحاد السكندرى ما بين عودة خالد قمر للقلعة البيضاء وإلغاء إعارته أو شراء الكونغولى كاسونجو مهاجم زعيم الثغر .

ويسعى نادي الزمالك لدعم هجومه خلال الميركاتو الشتوى الحالى بالتعاقد مع مهاجم أفريقى مميز بخلاف عودة خالد قمر وكذلك التفاوض مع حسام باولو مهاجم نادي سموحة .

ويتحفظ نادي الاتحاد السكندرى على عودة خالد قمر للزمالك بعد تألقه فى الفترة الأخيرة وكذلك رحيل كاسونجو لأن ذلك سيعرض مجلس زعيم الثغر لانتقادات لاذعة من جانب جماهير الإسكندرية .

وأكد مجلس الزمالك لنظيره بالاتحاد السكندرى أن عودة خالد قمر حق أصيل للقلعة البيضاء خاصة أن النادى السكندرى لم يسدد قيمة استعارته حتى الآن بينما أبدى الجهاز الفنى للأبيض ترحيبه بالتعاقد مع كاسونجو الذى أصبح أحد نجوم الدورى المصرى فى الموسم الحالى .


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