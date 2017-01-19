سقوط 6 متهمين بحوزتهم 750 جرام بانجو و137 قرص تامول بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على 6 متهمين اشتركوا مع 2 آخرين فى تكوين عصابتين تخصصتا فى الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة القرنة، وبحوزتهم 750 جرام بانجو، و(137) قرص من عقار التامول المخدر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة القرنة تفيد بقيام كل من "ق.ا.ع" 27 سنة عاطل، و"ح.س.ا" 25 سنة عاطل، و"ا.م.ح" 26 سنة عاطل، و"ا.س.ا" 25 سنة عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، مستخدمين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأول والثانى، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (750) جرام، وسلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع بروح واحدة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بتكوينهم عصابة يتزعمها الأول تخصص نشاطها الإجرامى فى اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما وردت معلومات أخرى لضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة مفادها قيام كل من "ا.س.خ" 33 سنة عامل، و"ح.س.ا" 39 سنة عامل، و"ب.ف.ت" 27 سنة عاطل، و"ا.س.ا" 29 سنة عامل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى الأقراص المخدرة، مستخدمين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتمكنت القوات من ضبطهم وبحوزتهم (137) قرصا من عقار التامول المخدر ومبلغ مالى قدرة (790)جنيهاً، و(4) هاتف محمول ودراجة بخارية، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا يتزعمه الأول تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى الأقراص المخدرة والمبلغ المالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة والهواتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائهم والدراجة البخارية وسيلة الانتقال لعملائهم.

وبعرض الواقعتين على اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، قرر بتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين الـ6 الذين تم القبض عليهم فى القضيتين، وسرعة عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.