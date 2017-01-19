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الرى: ضخ مليون متر مكعب من مياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة

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الرى: ضخ مليون متر مكعب من مياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة الرى: ضخ مليون متر مكعب من مياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة

>كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه، بوزارة الرى أنه سيتم ضخ مليون متر مكعب من مياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة يومياً، موضحاً أن هذه الكمية لن يتم ضخها مرة واحدة وإنما تدريجياً طبقاً للتوسعات التى تتم.

 

وأضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الترخيص لمياه العاصمة الجديدة ليس جديدًا، موضحاً أن أحد مآخِذ منطقة المعادى يضخ 2 مليون متر مكعب من المياه، وتم الاتفاق على توجيه مليون متر مكعب من المآخد للعاصمة الإدارية.

 

وكانت وزارة الرى، أكدت أن مياه الشرب تستهلك نحو 10.7 مليار من المواد المائية فى العام، وتعد محافظة القاهرة هى الأعلى استهلاكا فى هذا القطاع بواقع 2 مليار متر مكعب سنوياً، وأن قطاع الزراعة يستنزف الموارد المائية حيث يستهلك وحده حوالى 63.5 مليار متر مكعب فى العام ويتم سد العجز فى الفجوة بين المتاح والمستهلك والتى تصل إلى 20 مليار من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بحوالى 13.5 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية فى الوادى والدلتا 6.5 مليار متر مكعب. 

 

جدير بالذكر أن العاصمة الادارية الجديدة تبعد حوالى 60 كيلومترا من مدن السويس والعين السخنة وأيضا 60 كيلو متر عن قلب القاهرة، و تقع على حدود مدينة بدر فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة/السويس والقاهرة/العين السخنة شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، بعد القاهرة الجديدة ومشروعى مدينتى ومدينة المستقبل.


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