وزير التعليم يصدر قرارا بتشكيل وحدة لإدارة مشروع التجربة اليابانية

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، القرار رقم 13 بتاريخ 17 يناير الجارى، لإنشاء وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية بديوان الوزارة.

ونص القرار على أن تنشأ بديوان عام الوزارة وحدة لإدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية، تتبع الوزير مباشرةً، وتخضع للإشراف الفنى المباشر لمدير المشروع المصرى اليابانى بالتنسيق مع رئيس قطاع التعليم العام.

وحدد القرار الوزارى اختصاصات الوحدة، حيث تمثلت فى : اختيار المدارس التى يتم تطبيق المشروع بها، وفق معايير يتم وضعها لهذا الغرض، وذلك بالتعاون مع المديريات والإدارات التعليمية، وبالتنسيق مع الجانب اليابانى، وتوحيد أسلوب وآليات العمل بمدارس المشروع، ومنع ازدواجية اتخاذ القرارات، والوصول إلى فهم عام موحد حول تنفيذ المشروع، من خلال التوجيه للمديريات الإدارات التعليمية بالمحافظات، وكذلك الإدارات المعنية بديوان عام الوزارة بكافة الإجراءات التى تكفل نجاح واستمرارية الشروع.

وتختص الوحدة أيضا بإعداد البرامج التطبيقية اللازمة للعمل بالمشروع وإدارته مثل : إنشاء موقع إلكترونى أو قواعد بيانات أو برامج، على أن تتولى الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات توفير البنية الأساسية لذلك وتذليل أى عقبات.

وتشمل اختصاصات الوحدة أيضاً ترشيح العاملين المطلوبين للوحدة، نتيجة للتوسع المستقبلى المتوقع للمشروع، بعد إجراء الاختبارات، والمقابلات الشخصية اللازمة لهم بهدف تمكين الوحدة من الاستمرار فى اداء مهامها وتغطية أنشطة المشروع المختلفة، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة، واقتراح وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بمدارس المشروع، بالتعاون مع الجانب اليابانى، ووضع المعايير واختيار المرشحين للاستفادة من المنح التى يوفرها الجانب اليابانى للمشروع بعد اجراء الاختبارات والمقابلات اللازمة لهم بالتنسيق مع الجانب اليابانى.

وأكد القرار على أن تقوم الوحدة بالمتابعة المستمرة وتقويم أداء مدارس المشروع، وربط الأداء والحوافز المقررة للعاملين بالمشروع وفق القواعد التى يتم وضعها لهذا الغرض، وبناء الشراكات مع الجهات المختلفة من الهيئات والوزارات التى تتعاون لدعم المدارس المصرية اليابانية، والترويج لفكرة المشروع بما يساعد على فهم أنشطته وتعميمه على جميع مدارس الجمهورية بعد انتهاء المشروع.

ونص القرار على أن تشكل الوحدة من "عمرو محمد عبد المنعم مصطفى مديرا للوحدة، وعزة خليل عبده مسئول التدريب بالوحدة، وأسامة نفادى عبد الخالق مسئول تكنولوجيا المعلومات، وياسر فكرى نصر الجزار مسئول الخطة، وخالد عبد الفتاح السيد مسئول مالى وإدارى، هلا نعيم عبد الغفار من متابعة التعليم الفنى، ونهى محمد نظمى من متابعة التعليم الفنى، وإيمان محمد حسنى مسئول الأنشطة، ووفاء عبد السلام السيد محمد غريب مسئول المتابعة والأنشطة.