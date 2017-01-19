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استشارى باطنة: لو سكرك صائم أقل من 124 متقلقش خالص

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استشارى باطنة: لو سكرك صائم أقل من 124 متقلقش خالص استشارى باطنة: لو سكرك صائم أقل من 124 متقلقش خالص

>كتبت سماح لبيب

أرسل أحد قراء "اليوم السابع" سؤالا حول تحليل نسبة السكر لديه فى الدم عند الصيام، والتى ظهرت ما بين 100 إلى 110، كما ظهرت نتيجة التحليل بعد الإفطار بساعتين 131، موضحا أنه يتناول قرص من دواء "جلوكوفاج" يوميا منذ شهر، ولا يوجد أى تغيير فى انخفاض نسبة السكر.

 

وقال الدكتور يوسف نصار استشارى الباطنة والغدد الصماء بجامعة الأزهر إن هذه الأرقام الظاهرة فى تحليل السكر سواء الصائم أو الفاطر جميعها جيدة جدا، وفى المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أن الدواء الذى يتناوله جيد أيضا لحرق السكر فى الدم واستمراره مفيد، ونصح باستمراره فى العلاج.

 

وأوضح الدكتور يوسف نصار استشارى الباطنة والغدد الصماء بجامعة الأزهر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك معدلات لتحليل السكر تشير إلى ضرورة الانتباه، ووجود السكر بشكل مرضى يستلزم اتباع العلاج، ومنها أن يكون تحليل السكر الصائم أعلى من 124 درجة، وأن يكون مقياس السكر الفاطر أعلى من 180 درجة.

 

وأكد ضرورة تجنب تناول المشروبات أو الأكلات التى تحتوى على نسبة سكر مرتفعة بصورة متكررة، ومنها تجنب تناول المعجنات، والسكريات، والشيكولاتة، والحلويات، وغيرها، موضحا أن اتباع أساليب التغذية السليمة من الخضروات والفواكه من أهم العوامل التى تمنع من الإصابة بالسكر.


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