الزمالك يحدد مليون جنيه لإعارة رمزى خالد.. والمقاولون يقترب

كتب أحمد توفيق

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور ، مبلغ مليون جنيه ، لرحيل رمزى خالد لاعب الفريق الأبيض على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

وتلقى رمزى خالد العديد من العروض خلال الأيام الماضية بعد خروجه من حسابات نادي الزمالك وعدم مشاركته فى المباريات .

وأصبح نادي المقاولون العرب الأقرب لضم رمزى خالد فى الميركاتو الشتوى بعدما تراجع نادي سموحة عن التعاقد مع اللاعب فور تولى مؤمن سليمان المسئولية الفنية للنادي السكندرى، وأبدى رفضه إتمام الصفقة .

ويسعى نادى المقاولون لتقليل المقابل المادي المطلوب من نادي الزمالك لحسم صفقة رمزى خالد، خاصة أن النادي الأبيض مديون لقلعة ذئاب الجبل بـ 500 ألف جنيه باقى قيمة صفقة انتقال على فتحى للقلعة البيضاء مطلع الموسم الجارى لذلك يسعى المقاولون للتعاقد مع رمزى خالد على سبيل الإعارة مقابل مستحقاته المتبقية لدى نادي الزمالك .