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المرور: تسليم كروت البنزين داخل 13 وحدة مرورية بالجيزة للرخص السارية فقط

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المرور: تسليم كروت البنزين داخل 13 وحدة مرورية بالجيزة للرخص السارية فقط المرور: تسليم كروت البنزين داخل 13 وحدة مرورية بالجيزة للرخص السارية فقط

>كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج مدير المرور، والهيئة العامة لخدمات البترول، وتم وضع مندوب تابع للهيئة لتوزيع كروت البنزين على قائدى السيارات للرخص السارية فقط ليقوم بتسليم الكروت.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توزيع الكروت داخل الوحدات المرورية بنطاق المحافظة ومنها "الوراق – حدائق الأهرام - فيصل - شبرا – الشيخ زايد - أكتوبر - الدقى – العجوزة – الحوامدية - البدرشين – أوسيم – برقاش - نكلا"، موضحا أنه لن يتم تسليم كروت البنزين لرخص السيارات المنتهية إلا بعد تجديد الرخصة الخاصة بها.

 

وأوضح المصدر أن الكارت الذكى للسيارات سيتم تسليمه لقائدى المركبات بعد تجديد رخصة التسيير الخاصة بسياراتهم، وسيتم تسليم الكروت الذكية بعد أسبوع وسيحصل قائد المركبة على كميات من الوقود عن طريق إدخاله داخل مكينة "اى تى ام" لصرف الوقود داخل المحطات.


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