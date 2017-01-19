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حاميها حراميها.. حارس مكتب تضامن بسوهاج يسرق شاشة كمبيوتر ومبلغ مالى

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حاميها حراميها.. حارس مكتب تضامن بسوهاج يسرق شاشة كمبيوتر ومبلغ مالى حاميها حراميها.. حارس مكتب تضامن بسوهاج يسرق شاشة كمبيوتر ومبلغ مالى

>سوهاج ـ محمود مقبول

 تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من كشف غموض واقعة سرقة مكتب التضامن الاجتماعى بطما، والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره "2077"  جنيهاً وشاشة كمبيوتر، وبعثرة بالأوراق، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة الحارس الخاص بالمكتب.

 

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما، يفيد بسرقة مكتبة الضمان الاجتماعى بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية  والعقيد ياسر صلاح، رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث االمركز بتقدم محفوظ أحمد عبد المحسن أحمد مدير مكتب التضامن الاجتماعى بطما، بأنه حال قيامه بفتح المكتب صباحاً اكتشف فقد مبلغ مالى قدره "2077 " جنيهاً وشاشة كمبيوتر، وأضاف بوجود عامل نوبتجى لحراسة المكتب ليلاً،  وتبين من الفحص والمعاينة وجود بعثرة بمحتويات المكتب.

 

تم وضع خطة بحث لكشف غموض الواقعة، أسفرت أن وراء ارتكاب الواقعة  "ناجى . ر . ع" 34 سنة حارس خاص بالمكتب ويقيم دائرة مركز طما، تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب أحد خبراء المعمل الجنائى للانتقال وإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 277 إدارى مركز طما لسنة 2017 .


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