ضبط 600 طن خل مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص قبل بيعها بالمطرية

كتب ـ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "وائل.م" 39 سنة صاحب مصنع لتعبئة الخل بدون ترخيص دائرة قسم المطرية، وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (خل) مجهول المصدر، بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام علامة تجاريه غير مسجله بقصد طرحه بالأسواق، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط بحوزته "600 طن خل".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقـم 27237 جنح جزئية قسم المرج.