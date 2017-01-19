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اليوم.. المنتخب العسكرى يبحث عن طوق النجاة أمام كندا بمونديال عمان

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اليوم.. المنتخب العسكرى يبحث عن طوق النجاة أمام كندا بمونديال عمان اليوم.. المنتخب العسكرى يبحث عن طوق النجاة أمام كندا بمونديال عمان

>كتبت لبنى عبد الله

يخوض العسكرى اليوم الخميس فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة مباراة الجولة الثانية ببطولة كأس العالم العسكرية عندما يلاقى نظيره منتخب كندا على ملعب الشرطة، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم العسكرية المقامة حاليًا في سلطنة عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

ويسعى محمد عمر ومساعداه محمد نور ومحمد صلاح أبوجريشة، لتقديم مواجهة متميزة لاسيما بعد الاداء الغير المقنع فى الجولة الاولى أمام منتخب بولندا فى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وشدد «عمر» على لاعبيه بتفادى الأخطاء التي وقعوا فيها فى المباراة الأولى وأهمها إهدار الفرص السهلة،  وطالبهم بالاستفادة من ضعف خط دفاع المنتخب الكندى الذى خسر مباراته الاولى أمام سوريا بثلاثة أهداف دون رد والعمل الجماعي ليكون الفوز بمثابة دافعًا أمامهم لاستكمال باقي مباريات المونديال بشكل قوى.

وطالب محمد عمر لاعبى المنتخب بالتركيز فى المباراتين القادمتين أمام كندا ثم سوريا، ونسيان نتيجة اللقاء الأول أمام بولندا، بحثاً عن التأهل للدور التالى للبطولة  لاسيما أن المباراة ستكون بمثابة الانطباع عن مستوى المنتخب المصري بطل العالم العسكري خمس مرات، والمرشح بقوة من جانب جميع الخبراء للفوز باللقب السادس .

وطالب المدير الفنى اللاعبين بترجمة كل فرصة إلى هدف للفوز، بل أكد على لاعبيه أن احترام المنافسين هو بداية النجاح والوصول إلى هدف الفريق والفوز بلقب البطولة الذى لن يتنازل عنه.

وتحدث اللواء مجدى اللوزى رئيس البعثة مع لاعبيه وأوضح لهم صعوبة المهمة بعد التعادل فى الجولة الاولى رغم عدم استحالتها، وطالبهم بتأكيد احقيتهم فى تمثيل الكرة العسكرية، من خلال تقديم الصورة والأداء الذى يعكس سمعة المنتخب المصري بداية من مواجهة كندا ثم سوريا .


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