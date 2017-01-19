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الأرصاد: طقس اليوم ﻣﻌﺘﺪل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

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الأرصاد: طقس اليوم ﻣﻌﺘﺪل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات الأرصاد: طقس اليوم ﻣﻌﺘﺪل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻً حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، دافئ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ليلًا.

 

وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺷﻤﺎﻻً واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ شرقية معتدلة ﺗﻨﺸﻂ على اﻟﺒﺤﺮ الأحمر.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط غربية والبحر الأحمر شمالية غربية.

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

الإسكندرية 09 19

مطروح 08 18

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

بلطيم 12 18

الإسماعيلية 07 20

السويس 09 21

العريش 06 21

نخل 04 17

 

طابا 07 18

الطور 13 19

مرسى علم 15 23

الغردقة 16 23

شرم الشيخ 17 22

رفح 05 20

كاترين 08 16

سيوة 12 18

المنيا 08 21

الفيوم 08 21

رأس سدر 09 19

أبوسمبل 11 28

وسط الدلتا 10 20

أسيوط 12 22

سوهاج 10 23

الأقصر 08 26

أسوان 11 28

شلاتين 21 25

حلايب 21 24

الوادى الجديد 11 24

قنا 12 25

نويبع 15 20

السلوم 06 17

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