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المرور يغلق 6 طرق صحراوية بسبب الشبورة.. أبرزها: الإسكندرية الصحراوى

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المرور يغلق 6 طرق صحراوية بسبب الشبورة.. أبرزها: الإسكندرية الصحراوى المرور يغلق 6 طرق صحراوية بسبب الشبورة.. أبرزها: الإسكندرية الصحراوى

>كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور طريق "الإسكندرية الصحراوى" و"محور 26 يوليو"، و"محور الكريمات" بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، لحين انقشاع الشبورة وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لملاحظة حركة المركبات.

 

كما أغلقت إدارة المرور طريق "الإسماعيلية الصحراوى" و"محور روض الفرج" و"السويس الصحراوى" منعًا لحوادث الطرق لحين تلاشى الشبورة مع مراقبة الطرق.

 

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور طالبت المواطنين بالتزام تعليمات رجال المرور أثناء غلق أى طريق حفاظًا على سلامتهم.

 


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