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زحام مرورى بطريق السويس الصحراوى بسبب انقلاب مقطورة محملة بمواد بترولية

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زحام مرورى بطريق السويس الصحراوى بسبب انقلاب مقطورة محملة بمواد بترولية زحام مرورى بطريق السويس الصحراوى بسبب انقلاب مقطورة محملة بمواد بترولية

>كتب عبد الرحمن سيد

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بسبب انقلاب مقطورة محملة بمواد بترولية بطريق السويس الصحراوى للمتجه من السويس وفى طريقه إلى القاهرة، ونتج عن الحادث إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى، فيما انتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب مقطورة أعلى طريق السويس نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق.

 

وأمر اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، بانتقال الخدمات المرورى إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. 

 


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