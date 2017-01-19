ضبط 7 من تنظيم الإخوان و 3 هاربين من حكم بالمؤبد فى حملة أمنية فى بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شن رجال أمن دمياط حملة على مركز كفر سعد بدمياط، لضبط الخارجين عن القانون من تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ أحكام والمطلوبين على ذمة قضايا وذلك بإشراف اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط واللواء السيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط .

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أسلحة نارية بدون ترخيص عبارة عن سلاح آلى وسلاح خرطوش و4 فرد خرطوش، وضبط 7 قضايا مواد مخدرة عبارة عن 300جرام هيروين و250 جرام هيروين و1300قرص ترامادول و 36 كيلو بانجو مع 4 من تجار المخدرات.

كما تم ضبط 7 من أنصار جماعة الإخوان مطلوبين على ذمة القضايا بمركز الزرقا، وضبط 3 هاربين من حكم بالمؤبد و6 محكوم عليهم بأحكام جنائية .

تم تحرير محاضر للمتهمين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.