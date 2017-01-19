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"الجنايات" تواصل محاكمة آية حجازى بتهمة الاتجار بالبشر اليوم

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"الجنايات" تواصل محاكمة آية حجازى بتهمة الاتجار بالبشر اليوم "الجنايات" تواصل محاكمة آية حجازى بتهمة الاتجار بالبشر اليوم

>كتب كريم صبحى

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الخميس محاكمة آية حجازى و6 آخرين، بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة فى الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسى للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات.

وذكرت تحقيقات النيابة تكوين المتهمين "محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدى محمود، محمد السيد محمد وزينب رمضان عبد المعطى «هاربة»، عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص، وأطلقوا عليه «جمعية بلادى»، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.

وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم.


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