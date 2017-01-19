سقوط نجل مسئول سابق بتعليم سوهاج بعد استيلائه على 1.5 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف، من إلقاء القبض على جامعى لقيامه بأعمال نصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت مليون ونصف المليون جنيه، لتوظيفها فى أعمال توريد الأغذية بالتربية والتعليم، مستغلاً فى ذلك علاقات والده، الذى كان يعمل مديرًا عامًا للشئون المالية بمديرية التربية والتعليم.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بتقدم طبيب مسالك ببلاغ عن تعرضه لعملية نصب فى واقعة توظيف أمول.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده المقدم محمود حسنى الشريف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد على الدردير، وكيل القسم، وتبين من التحريات تقدم محمد.أ.ح.أ، 55 سنة أخصائى مسالك بولية بمستشفى سوهاج العام، ويقيم شارع أحمد شوقى دائرة قسم ثان سوهاج، ببلاغ أتهم فيه حازم.ث .ش .أ، 40 سنة حاصل على ليسانس شريعة وقانون ويقيم شارع أبو زيد دائرة قسم ثان سوهاج، ومحمد.ع .ا طبيب بمستشفى سوهاج العام ويقيم جزيرة محروس دائرة مركز أخميم، بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بدعوى توريد وجبات المدارس لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بما للأول من نفوذ لدى مسئولى مديرية التربية والتعليم.

بإجراء التحريات السرية حول الواقعة، أكدت صحة البلاغ، وأضافت التحريات سابقة عمل والد المتهم الأول مدير عام الشئون المالية بمديرية التربية والتعليم، واستغلال المتهم لنفوذ والده فى الحصول على توريدات حكومية لتوريد وجبات المدارس لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وقيامه بجمع مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إقامة شركة للتوريدات الحكومية وقيام الثانى بالوساطة بينه وبين المواطنين، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه، ورفض ردها إليهم، حيث وصلت تلك المبالغ المستولى عليها " مليون وخمسمائة ألف جنيه" .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وكافة المستندات المؤيدة لذلك، وبمواجهته اعترف بارتكاب تلك الوقائع، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الثانى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 47 أحوال قسم ثان سوهاج، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.