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اليوم.. نظر طعن الحكومة لإلغاء حكم زيادة بدل العدوى للأطباء

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اليوم.. نظر طعن الحكومة لإلغاء حكم زيادة بدل العدوى للأطباء اليوم.. نظر طعن الحكومة لإلغاء حكم زيادة بدل العدوى للأطباء

>كتب أحمد عبد الهادى

تنظر دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا فى مجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن ، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفع بدل العدوى للأطباء.

كانت هيئة مفوضى الدولة الإدارية العليا، أوصت فى تقرير منها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء ليصبح 1000 جنيه لكل الأطباء.

وكانت قد قررت الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، اليوم، إحالة الطعن لدائرة الموضوع وتحديد جلسة اليوم لنظرها.

 


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