الشحات مبروك: الموسم الجديد لكمال الأجسام خالى من المنشطات

كتبت ياسمين يحيى

أكد الشحات مبروك المدير الفنى لمنتخب كمال الأجسام أن الموسم الجديد للعبة سيكون خاليا من المنشطات، مشيرا إلى أنه سيتم غدا إقامة أول تجمع للاعبى المنتخب بمقر الاتحاد لمناقشتهم فى خطورة المنشطات ، بحضور لاعبى المنتخب القدامى وانضمام اللاعبين الجدد ، لبدء موسم خالى من المنشطات.

كان الشحات مبروك تم تكريمه على هامش الجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الأجسام التى أقيمت بالقاهرة ، بجانب ممدوح السبيعى " بيج رامى " من جانب عادل فهيم رئيس الاتحاد العربى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى ، نظرا للمجهود الذى يبذله الثنائى فى تطوير اللعبة والنهوض بها .

يذكر أن الشحات مبروك قد تولى المهمة الفنية للمنتخب الوطنى لكمال الأجسام خلال شهر أكتوبر الماضى لما يمتلكه من خبرات كبيرة فى اللعبة وكونه أحد نجوم العالم السابقين لعدة سنوات .