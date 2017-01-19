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استشارى روماتيزم يوضح أحدث العلاجات لخشونة الركبة

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استشارى روماتيزم يوضح أحدث العلاجات لخشونة الركبة استشارى روماتيزم يوضح أحدث العلاجات لخشونة الركبة

>كتبت آلاء الفقى

أجاب الدكتور أمين عبد الحميد استشارى الروماتويد والروماتيزم وخشونة الركبة بدون جراحة، لـ"اليوم السابع"، على سؤال أحد القراء عن أحدث العلاجات التى تناسب خشونة الركبة، قائلا: علاج خشونة الركبة يعتمد أولا على التشخيص الجيد، لأن مشاكل خشونة الركبة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء منها مشكلة فى السائل الزلالى والأربطة والغضروف. 

 

 

أضاف د. أمين عبد الحميد أن بالنسبة لوجود مشكلة بالسائل الزلالى فى الركبة يكون العلاج من خلال 3 تركيبات تساعد فى إعادة تكوين الخلايا التى تعمل على إنتاج السائل الزلالى، وأيضا العلاج بالحقن الموضعى للسائل الزلالى الصناعى الذى تحقن به الركبة ويكون على حسب درجة الخشونة، ومن العلاجات الأخرى لمشكلة السائل الزلالى فى الركبة عن طريق البلازما التى يتم فصلها من دم الإنسان، ويتم حقنها فى الركبة، أما بالنسبة لوجود التهاب فى الغشاء السينوفى الذى يفرز السائل الزلالى، يكون العلاج بحقن كورتيزون تعيد الخلايا. 

 

 

وأشار استشارى الروماتويد والروماتيزم وخشونة الركبة إلى أن بالنسبة لوجود مشكلة فى أربطة الركبة فمن أفضل العلاجات حقن موضعى بمواد معينة مع القيام ببعض التمارين، وعند وجود مشكلة فى الغضاريف يتم الحقن بمادة معينة، بالإضافة إلى إجراء علاج طبيعى يعمل على تقوية الغضروف.


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