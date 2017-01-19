جامعة العريش: إنشاء مزرعة سمكية ومشروع إنتاج حيوانى لخدمة أبناء مدن القناة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تستعد للدخول فى مشروع متكامل لإنتاج الأسماك من خلال كلية الأسماك والاستزراع البحرى، وتحدد للجامعة 5 أفدنة لعمل 12 حوضًا لخدمة أبناء مدن القناة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تنتج فى كل دورة 20 طن أسماك، إلى جانب إنتاج المفرخ السمكى التابع للجامعة على شاطئ بحر العريش.

وأضاف "النادى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإنتاج الخاص بكلية الزراعة والمتمثل فى إنتاج المزارع، وآخر ما تم فى هذا السياق بدء تفريخ 3000 كتكوت فى العنبر الخاص بالدجاج ونستعد لبيعها فى السوق بسعر مخفض للجمهور، ويجرى الآن طرح إنتاج الجامعة من السمان، حيث تم بيع دفعتى إنتاج وجارى بيع الثالثة، ويتم ذلك فى مراكز توزيع تقع بجوار الجامعة فى حى ضاحية السلام، وجارى التنسيق مع المحافظة ومجلس مدينة العريش لفتح منافذ بيع أخرى، والهدف أن نساهم فى تخفيف معاناة المواطن البسيط فى توفير منتجات غذائية بسعر مناسب.

وأشار إلى التقدم بطلب لتخصيص ألف فدان للجامعة للبدء فى مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل لتربية وتسمين وبيع الأغنام والعجول، مع وجود مراكز زراعية وإنتاجية خاصة بمنتجات الألبان، ليكون مشروعًا متكاملاً ذا جدوى وعائد اقتصادى جديد من نوعه ويحقق طفرة فى المكان بتوفير المنتجات الأساسية من اللحوم الحيوانية ومنتجات الألبان المختلفة.