ضبط 3 عاطلين قتلوا سائق توك توك لسرقته وألقوا بجثته فى ترعة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من كشف غموض مقتل سائق توكتوك، تم العثور عليه بترعة طبلوه، وإلقاء القبض على 3 عاطلين قتلوه، وألقوا جثتة بالترعة ،لسرقة التوكتوك الخاص به، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء خالد ابو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من العثور على عبد الله ناصر عبد الوارث ابراهيم 20 عاما سائق توك توك، ومقيم كفر عشما مركز الشهداء، علي الفور قرر اللواء خالد ابو الفتوح مدير امن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد مدحت فارس رئيس المباحث الجنائية ، والمقدم معتز ندا رئيس مباحث الاداب ،والمقدم محمد شوقي كوينة رئيس مباحث الأموال العامة.

وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، التى كشفت من وراء تلك الواقعة، كل من محمود ص ع 20 عاما، نجار مسلح مقيم كفر عشما مركز الشهداء، خالد ل ع 31عاما، صاحب محل زيت مقيم كفر عشما الشهداء ، محمد ن ش 46 عاما عامل خرسانة، وبموجهتهم اعترفو بقتله عن طريق طعنه عدة طعنات بمطواة، والقو جثته فى مشروع المياه بطبلوها لسرقة التوكتوك الخاص به، وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.