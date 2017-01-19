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الموروث الجازاني يجذب الخليجيات

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الموروث الجازاني يجذب الخليجيات الموروث الجازاني يجذب الخليجيات

تعد القرية التراثية في جازان من أبرز المعالم، التي تختصر على الزائر المسافات من الذهاب إلى الجبال والجزر والسهل، فهي بمثابة حاضنة لكل البيئات التي تشتهر بها المنطقة، وتمتاز بطابع فني تراثي وذلك بتجسيد ما كان يعيش به الأجداد من قربهم للطبيعة وتعايشهم معها .

ووصفت سيدة أعمال بحرينية، تراث جازان وطبيعتها بالمميز نظير التنوع البيئي والجغرافي، بين جبل وسهل وبحر وجزر قل ما تجده في مكان واحد، وكذلك الواجهة البحرية، التي كانت هي من أبرز محطات زيارتها للمنطقة الأسبوع الماضي، فهي تضاهي الواجهات البحرية في كثير من مدن العالم من ناحية التصميم والمساحة .وقالت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة " منطقة جازان ملاذ هادئ ورائع، وسعدت حقاً بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى لي، وما لمسته هنا من تطور في كافة المجالات، وانبهرت مما شاهدت في هذه المنطقة.

وكانت قد اطلعت على القرية التراثية بجازان، وما تحتويه من تراث وتنوع بيئي واستمعت لشرح مفصل عن ذلك، كما اطلعت على ما تقدمه الأسر المنتجة من حرف يدوية كـ حياكة الطواقي وتصنيع العرائس الجازانية، وبيع الأشجار العطرية والبخور والأواني القديمة.

نورة آل خليفة تطلع على الأشجار العطرية

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