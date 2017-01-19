164 دولة تعرض قدراتها السياحية في مدريد

تشارك المنظمة العربية للسياحة في فعاليات المعرض الدولي للسياحة بمدينة مدريد - إسبانيا (فيتور 2017) بنسخته الـ37، وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة د. بندر بن فهد آل فهيد: " من المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورا كبيرا بنحو 9605 من شركات السياحة والطيران من 164 دولة من مختلف دول العالم، بالإضافة للزوار الأجانب لاسيما العاملون في قطاع السياحة للاطلاع على الأنشطة والمنتديات المقرر إقامتها على هامش المعرض، والهادفة لاستعراض فرص الاستثمار وأوجه التعاون بين المؤسسات والشركات السياحية المختلفة.

وتأتي مشاركة المنظمة في هذا المعرض حرصاً منها على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية تماشيا مع إستراتيجياتها في الترويج للسياحة العربية في المحافل الإقليمية والدولية ستشارك بجناح متميز سيتم عرض التعريف بالسياحة العربية وستكون فرصة لالتقاء وزراء السياحة العرب مع نظرائهم من كافة الدول العالمية وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز مكانة الدول العربية على المستوى العالمي وإبراز المقومات التاريخية والثقافية التي تعتز بها دول المنطقة.