أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

164 دولة تعرض قدراتها السياحية في مدريد

Google+ Print
164 دولة تعرض قدراتها السياحية في مدريد 164 دولة تعرض قدراتها السياحية في مدريد

تشارك المنظمة العربية للسياحة في فعاليات المعرض الدولي للسياحة بمدينة مدريد - إسبانيا (فيتور 2017) بنسخته الـ37، وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة د. بندر بن فهد آل فهيد: " من المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورا كبيرا بنحو 9605 من شركات السياحة والطيران من 164 دولة من مختلف دول العالم، بالإضافة للزوار الأجانب لاسيما العاملون في قطاع السياحة للاطلاع على الأنشطة والمنتديات المقرر إقامتها على هامش المعرض، والهادفة لاستعراض فرص الاستثمار وأوجه التعاون بين المؤسسات والشركات السياحية المختلفة.

وتأتي مشاركة المنظمة في هذا المعرض حرصاً منها على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية تماشيا مع إستراتيجياتها في الترويج للسياحة العربية في المحافل الإقليمية والدولية ستشارك بجناح متميز سيتم عرض التعريف بالسياحة العربية وستكون فرصة لالتقاء وزراء السياحة العرب مع نظرائهم من كافة الدول العالمية وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز مكانة الدول العربية على المستوى العالمي وإبراز المقومات التاريخية والثقافية التي تعتز بها دول المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية