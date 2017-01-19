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15 ألف وكالة سفر بالمملكة حجم مبيعاتها 18 مليار ريال

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15 ألف وكالة سفر بالمملكة حجم مبيعاتها 18 مليار ريال 15 ألف وكالة سفر بالمملكة حجم مبيعاتها 18 مليار ريال

وصل عدد وكالات السفر وفروعها في المملكة، الى اكثر من 15 ألف وكالة وبلغ وحجم مبيعات تذاكر السفر 18 مليار ريال، خلال العام المنصرم 2016م، فيما تراوح حجم حجوزات الفنادق خلال الفترة نفسها بين 40 و 50 مليار ريال، وحولت كثير من تلك الوكالات الى التجارة الالكترونية من خلال بيع التذاكر والغرف الفندقية "اون لاين" حيث يتوقع ان عائدات حجوزات السفر عبر الانترنت بنهاية عام 2017 الى 63 مليار دولار.

واحدثت تكنولوجيا Travelport Smartpoint التي تعمل على الارتقاء بتجربة البيع بالنسبة لوكلاء السفر، ثورة حقيقية في الأساليب التي يتبعونها في العمل، حيث تتيح لهم ألا تقتصر مبيعاتهم على تذاكر الطيران، بل تتجاوزها لتصل إلى الخدمات الإضافية التي تقدمها أكثر من 400 شركة طيران عالمية كبرى بالإضافة الى شركات الطيران منخفضة التكاليف.

وأوضح إبراهيم المهندس، مدير ترافلبورت في ، قائلًا:" ان الشركات السعودية أدركت قيمة منصة ترافلبورت لتجارة السفر، فيي تعزيز حضورها عبر الإنترنت وزيادة مبيعاتها".

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