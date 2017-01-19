أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فيصل بن مشعل يستقبل أبناء دار التربية الاجتماعية

Google+ Print
فيصل بن مشعل يستقبل أبناء دار التربية الاجتماعية فيصل بن مشعل يستقبل أبناء دار التربية الاجتماعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير د.فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان الإمارة، أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة، بمناسبة يوم اليتيم العربي. ورحب سموه خلال الاستقبال بأبناء الدار، منوهًا بجهود الدار في إعداد وتنفيذ فعاليات برنامج يوم اليتيم العربي، متمنياً لهم التوفيق الدائم والنجاح المستمر. من جانبهم رفع أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة شكرهم لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، مثمنين لسموه اهتمامه وعنايته بهم. حضر الاستقبال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية