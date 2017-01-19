فيصل بن مشعل يستقبل أبناء دار التربية الاجتماعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير د.فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان الإمارة، أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة، بمناسبة يوم اليتيم العربي. ورحب سموه خلال الاستقبال بأبناء الدار، منوهًا بجهود الدار في إعداد وتنفيذ فعاليات برنامج يوم اليتيم العربي، متمنياً لهم التوفيق الدائم والنجاح المستمر. من جانبهم رفع أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة شكرهم لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، مثمنين لسموه اهتمامه وعنايته بهم. حضر الاستقبال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع.