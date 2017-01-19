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أمير الحدود الشمالية يهنئ الأعضاء الجدد المعينين في مجلس المنطقة

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هنأ صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية أعضاء مجلس منطقة الحدود الشمالية الجدد ، داعياً لهم بمزيد من التوفيق بما يخدم المواطن والمنطقة في ظل القيادة الحكيمة - حفظها الله - .

ويتضمن المجلس في دورته الجديدة كلا من : إبراهيم بن رشيد الرشيد ، أحمد بن فهيد العتيبي ، حمد بن محمد الحجيلان، سعود بن محمد الرويلي، صالح بن محمد الشمري، عدنان بن أحمد يوسف، عبدالله بن مشاري الشعلان، علي بن إبراهيم التويجري، فرحان بن عواد الحازمي، فريح بن شخير العنزي، محمد بن فلاح العنزي، محمد بن منوي العنزي، مرضي بن سودي العنزي، وليد بن محمد المحيسن، هندي بن محمد الشمراني.

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