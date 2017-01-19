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أمناء لجان تنمية سياحة محافظات القصيم يطلعون على مشروع «عيون الجواء»

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أمناء لجان تنمية سياحة محافظات القصيم يطلعون على مشروع «عيون الجواء» أمناء لجان تنمية سياحة محافظات القصيم يطلعون على مشروع «عيون الجواء»

اطلع أمناء لجان التنمية السياحية بمحافظات منطقة القصيم على مشروع سياحة وضيافة الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الجواء بالتعاون مع بلدية محافظة عيون الجواء وهيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم.

وقد تجول أعضاء اللجنة بمشاركة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح على مواقع مشروع سياحة وضيافة واستمعوا لشرح عنه من مدير المشروع سليمان السلمان ـ، ووقفوا على المواقع التي تم تحديدها كمسار للمشروع في محافظة عيون الجواء كجامع ومجمع الملك فهد، المرقب، القرية التراثية، صخرة عنترة. وقد أبدى الجميع إعجابهم بمشروع سياحة وضيافة والأهداف التي سعى لتحقيقها خلال عامه الأول متمنياً استمراره وتطويره.

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