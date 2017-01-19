سلطان بن سلمان يشكر ولي العهد على توجيهه بدراسة تهيئة مرافق الحج لخدمة ذوي الإعاقة

الأمير سلطان بن سلمان

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على توجيهه - حفظه الله - لدراسة تهيئة المرافق والمباني والفنادق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الحج ( مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والمشاعر المقدسة ).

وقال الأمير سلطان بن سلمان في رسالة بعث بها إلى سمو ولي العهد:" إن ما تتضمنه التوصيات من خطة متكاملة لتطبيق المعايير العالمية لتسهيل تنقلاتهم ، سواء على صعيد البنية الأساسية، أو وسائل الانتقال، أو توفير الكوادر البشرية المتخصصة لمساعدة الحجيج من ذوي الإعاقة يمثل إضافة متميزة لمنظومة الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن من كافة أقطار العالم، ويجسد في نفس الوقت ما تحظى به هذه الفئة الغالية من اهتمام ورعاية داخل بلادنا خاصة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الوصول الشامل ".

ووجه سموه تحية تقدير وامتنان إلى وزارة الحج والعمرة لمبادرتها بإعداد التوصيات المقدمة من رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين .