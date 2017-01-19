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«البريد السعودي»: حددنا المتورطين بالتخلص من «الرسائل» في حاوية النفايات .. وسنحاسبهم

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م. محمدعبد الجبار

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع يتضمن التخلص من رسائل بريدية بكميات كبيرة تابعة للبريد السعودي في حاوية نفايات في مدينة جدة، ما أدى إلى استياء عارم ممن شاهد هذا الفيديو، وطالبوا بمحاسبة الموظف الذى قام بهذا الفعل، وتفعيل الدور الرقابي على إيصال الرسائل الى أصحابها.

الرياض» بدورها تواصلت مع المسؤولين في البريد السعودي وأطلعتهم على مقطع الفيديو الذي تم تداوله، متضمنا وجود بطاقات عنوان واصل في حاوية نفايات. وبين محمد العبد الجبار، نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للاستثمار المتحدث الرسمي باسم المؤسسة أن إدارة البريد باشرت التحقيق في هذا الموضوع وتحديد المخالفين وإحالتهم للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه هذا التصرف غير مقبول.

واكد م. عبد الجبار أن هذا التصرف مرفوض وغير مسؤول ويخالف التعليمات والإجراءات المطبقة في المؤسسة وسيتم تطبيق النظام بحق من قام بهذا العمل.

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صور ملتقطة من الفيديو

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