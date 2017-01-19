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أمانة الرياض تحبط توزيع 2.438 طن لحــوم وأحشاء مخزنـة في بيوت شعبيــة

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أحبطت أمانة الرياض بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني توزيع 2.438 طن لحوم وكوارع وكبدة كانت معدة للتوزيع على مطاعم وبوفيهات مدينة الرياض تم ضبطها داخل منازل شعبية في حي البطحاء ـ وسط العاصمة الرياض.

وقال د. فلاح بن عبدالله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض أن فرق طوارئ الإدارة وفرقة من إدارة المسالخ بمشاركة ودعم من شرطة منطقة الرياض والدفاع المدني داهمت عصر أمس مواقع تم رصدها في حي البطحاء وتحديدا خلف أسواق اللحوم، حيث تم العثور على كميات من اللحوم والكوارع والكبدة وشحوم ورؤوس أغنام ومقادم أغنام وأبقار وجمال وكلاوي وبلغ حجمها أكثر من 2.438 طن مخزنة داخل منازل شعبية ووسط بيئة سيئة.

وأشار د. الدوسري أنه تم التحفظ على الكميات الموجودة في تلك المنازل الشعبية، وإغلاق تلك المواقع، معربا عن شكره للمولى عز وجل ثم لجهود المراقبين ورجال الأمن في شرطة منطقة الرياض والدفاع المدني في ضبط ووقف توزيع تلك الكمية الكبيرة من اللحوم والكوارع والأحشاء المخزنة في بيئة مخالفة لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة والغذائية، ومنوها بأهمية التعاون من المواطن والمقيم في التبليغ عن أي مخالفات تهم صحة المستهلك، وأن أمانة منطقة الرياض تعزز من أهمية هذا الجانب عبر تلقي أي بلاغ على مركز طوارئ الأمانة 940 على مدار الساعة وفرق مراقبة ميدانية تباشر تلك البلاغات فورا.

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فني الأمانة يفحص بعض المضبوطات

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من المضبوطات

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