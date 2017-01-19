ارتفاع نسبة قبول الأطباء السعوديين في برامج التدريب الطبية الكندية

كشف الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في كندا د. علي البشري عن ارتفاع نسبة قبول الأطباء السعوديين للتدريب في برامج التدريب الطبية الكندية.

وأوضح البشر أمس أن عدد المقبولين لتخصصات الزمالة (التخصص العام) للعام 2017م قد بلغ 95 طبيباً وطبيبة بنسبة 31% من عدد الأطباء المتقدمين، كما تم قبول 295 طبيباً في التخصصات الدقيقة والفرعية بنسبة 43% من المتقدمين.

وأضاف أنه تم إرسال حوالي 4000 طلب من الملحقية لكليات الطب الكندية، وفق التخصصات التي تتيحها كل كلية.

وبين أن عدد الأطباء السعوديين في كندا تجاوز 1000 طبيب وطبيبة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الأعداد تعود إلى تميز الأطباء السعوديين في كندا مما يحفز الجامعات الكندية لقبول المزيد منها، إضافة إلى الدعم الذي يجده برنامج الابتعاث بصفة عامة وابتعاث الأطباء بصفة خاصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأشاد البشر بدعم وزير التعليم د. أحمد العيسى للملحقية الثقافية وبرامج الابتعاث التي تتولى رعايتها سواء كانت تابعة لوزارة التعليم أو الجهات الأخرى، وكذلك دعم سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا نايف السديري واهتمامه بأبنائه وإخوانه المواطنين والطلاب في كندا.