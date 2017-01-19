كرة اليد بالزمالك تواجه الإمارات والأهلى مع الشارقة ببطولة محمد القاسمى

كتبت ندى مجاهد

يواجه اليوم الخميس ، فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى أيمن صلاح منتخب الإمارات فى إطار ثانى مبارياته ببطولة محمد القاسمى الدولية المقامة بالإمارات ، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

الأهلى و الزمالك راحة من المبارايات غدا فى بطولة محمد القاسمى لكرة اليد

و من المقرر أن تحصل فرق كرة اليد المشاركة فى البطولة على راحة من المنافسات غدا الجمعة ، قبل أن يلتقى فريق الأهلى المصرى مع الشارقة الإماراتى فى ثان لقاءاته بالمجموعة الثانية .

الأهلى و الزمالك يشاركان فى بطولة محمد القاسمى بدون الدوليين

ويشارك فريقى الأهلى و الزمالك فى بطولة محمد القاسمى الدولية لكرة اليد بدون اللاعبين الدوليين المشاركين حاليا فى كأس العالم للكبار مع المنتخب الوطنى والمقامة فى فرنسا.

دودج وعلى هشام خارج قائمة كرة اليد بالزمالك فى بطولة الإمارات

وتضم قائمة فريق كرة اليد بالزمالك فى هذه البطولة كلا من هانى هشام و هشام السبكى و رامى يوسف و محمد محسن و محمد عبد السلام "ريشة " و محمد رمضان وعلاء عماد وخالد حسام و محمد عبد العظيم و حسن يسرى و مصطفى تامر "دنجل" و عماد عبد الوهاب و مصطفى السيد وأحمد جمال وإيهاب محسن فيما تم استبعاد الثنائى أحمد أسامة "دودج " للتجنيد و على هشام للإصابة.

فيما تضم قائمة الأهلى كلا من اللاعبين، سيد محمد و محمد على و احمد عبد العزيز و محمود فايز و باهر بدراوى و مصطفى بشير أحمد حسام و عمرو الوكيل و احمد عبد السلام و محمد عبد الوارث و عمرو القليوبى و مصطفى خليل و عمر ياسين و محمود عاصم و كريم السعيد .