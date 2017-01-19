استبعاد 2 من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية وإحالة مديرى مدرستين للنيابة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد في بيان له أصدره منذ قليل، إحالة مسئول التعليم بادارة شمال التعليمية بالمحافظة، ومديرى مدرستين إلى النيابة الادارية لمنعهما طالب وطالبة من دخول الامتحان بالشهادة الاعدادية لعدم حملهما رقم الجلوس الخاص بهما.

وأكد باهى "في بيانه" أنه تم إحالة المتسببين عن واقعة عدم تمكين الطالب (أحمد جمال) بمدرسة على بن أبى طالب الاعدادية والطالبة (أروى ) بمدرسة المروة الاعدادية للبنات من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية، للنيابة الإدارية، واستبعاد رئيسى اللجنتين بالمدرستين وذلك فور علمه بالواقعة .

كما قرر وكيل الوزارة السماح لهما بدخول اللجان فورا، و تمكينهما من آداء كافة الامتحانات،اعتبار من السبت القادم ،علي أن تستكمل الاجراءات الادارية لهما تباعا، حرصا علي مستقبلهما ،مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التى تخدم الطالب بالمحافظة.