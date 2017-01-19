وزير البيئة: تنسيق بين الحكومة والبرلمان لوضع خطة لإحياء السياحة العلاجية

كتب محمد محسوب

كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عن تشكيل مجلس تنسيقى من الحكومة والبرلمان، حيث يضم وزارات البيئة والسياحة والصحة، بالإضافة إلى 10 نواب من لجان البيئة والصحة والبيئة والاقتصادية بالبرلمان، لفتح ملف السياحة العلاجية، والتوصل إلى خطة عمل تساعد على إحيائها مرة أخرى وجعلها مصدر دخل يدعم الاقتصاد.

وأضاف "فهمى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لا تمانع ممارسة هذا النوع من السياحة بالمحميات، خاصة أن الاشتراطات البيئية الموضوعة لمثل هذه الأنشطة محددة للجميع، موضحًا أنه من الممكن أن تمارس الأنشطة خارج المحميات وداخلها، مشددًا على ضرورة تنفيذها بشكل مستدام يحافظ على بيئة المحمية، والنشاط نفسه.

وأشار الوزير، إلى أنه يمكن البدء بتنفيذ النشاط فى 3 محميات؛ وهى سيوة والوادى الجديد ووادى الجمال، بشرط وضع اشتراطات بيئية فى شكل المبانى التى ستنشأ بالمحمية وكيفية التعامل مع الصرف الصحى الناتج عن ممارسة النشاط، مضيفًا "من ناحية الوزارة فترى أن السياحة العلاجية متفقة تمامًا مع البيئة، لأنها فى الأساس تعتمد على استخدام منتجات طبيعية فى العلاج، وبالتالى فنحن متضافرون معه".