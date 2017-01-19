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"حامد" يتهم زوجته بإكراه ابنتهما على السرقة ويطالب بإسقاط حضانتها

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"حامد" يتهم زوجته بإكراه ابنتهما على السرقة ويطالب بإسقاط حضانتها "حامد" يتهم زوجته بإكراه ابنتهما على السرقة ويطالب بإسقاط حضانتها

>كتبت أسماء شلبى

تزوج "حامد .ع" زواجا تقليديا من "داليا .ع" وعاش برفقتها 6 سنوات أنجبا فيهم ابنتهما "رباب" ولكن سرعان ما دمرت الخلافات حياتهما وكان الطلاق هو الحل الوحيد بعد تحمله سنوات من العذاب والحرج فى محاولة للحفاظ على أسرته، ولكن الصراع على حضانة الصغيرة لم ينته، فالأب سرد فى عدة محاضر أقامها بقسم إمبابة خشيته عليها من العيش مع والداتها وأدلى قائلا: طلقتها بعد أن اكتشفت طول يديها فهى مريضة بداء السرقة، وقد فضحتنى وهى على ذمتى وتسببت فى دخولى أقسام الشرطة مرات عديدة وتم حبسها فى إحدى المرات لمدة 6 شهور وأنا من عائلة محترمة وأعمل بوظيفة كبيرة.

وأورد الزوج فى دعواه التى حملت رقم 7199 لسنة 2016، أنه طلقها وأعطاها مبلغا ماليا مقابل التنازل عن حضانة طفلتهما ولكن سرعان ما انتهت الأموال، فقامت الزوجة بخطفها ومنذ ذلك الوقت وهى تمنعنى من رؤيتها لمدة زادت عن 13 شهرا، واكتشفت القبض عليها وابنتى من إحدى محال بيع الذهب ولولا تدخلى ودفع تعويض مالى لصاحبه لكانتا الآن تحاكمان بتهمة السرقة.

وأكد الزوج أنه سال ابنته بعد الواقعة واعترفت أن والداتها أجبرتها على القيام بذلك وهددتها بالعقاب بالضرب أن لم تفعل، وذكرت أنها ليست المرة الأولى التى يقوموا بالسرقة سويا.


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