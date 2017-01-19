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عرض كيفية الإستعلام عن أسماء مستفيدي الدعم السكني السعودي

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عرض كيفية الإستعلام عن أسماء مستفيدي الدعم السكني السعودي عرض كيفية الإستعلام عن أسماء مستفيدي الدعم السكني السعودي

بوابة اسكان قامت وزارة الإسكان بالأعلان عن إنشاء العديد من المساكن الجديدة التي ستتناسب مع الأسر السعودية محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، ضمن حملة الدعم السكني المقدمة مؤخراً من وزارة الإسكان وبعض البنوك المحلية وأصحاب القطاع الخاص و صندوق التنمية العقارية، وذلك لرفع كمية العقارات المملوكة بالمملكة كما هو مقرر ضمن خطة 2030.

شرح طريقة التسجيل في الدعم السكني عبر بوابة اسكان :

وعليه فقد قامت وزارة الإسكان بفتح باب التسجيل في طلب الدعم المقدم من الوزارة عبر رابط البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، ولا يتطلب في المرحلة الأولى من التسجيل سوى إدخال بيانات شخصية بسيطة وهي ( رقم الهوية الخاص بك، رقم الهاتف الجوال، تاريخ الميلاد، رمز التحقق)، ثم الضغط على خانة تسجيل البيانات، وبذلك تنتقل إلى المرحلة الثانية من التسجيل، حيث سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية خاصة بك يوجد بها رقم المرور الذي تستطيع من خلاله إستكمال عملية التسجيل .

ستقوم بمليء بعض البيانات الأخرى إن وجدت بك مثل:

  • هل سبق لك إمتلاك مسكن خاص بك؟
  • هل لديك أي أمراض مستعصية؟
  • ما هو المستوى التعليمي الخاص بك؟
  • ما هي وظيفتك الحالي، ودخلك الشهري، وما هو الدخل الشهري الخاص بجميع أفراد الأسرة؟
  • هل لديك أي أمراض مستعصية؟
  • ما هي أرقام هويات الأسرة وهل هناك إضافات بأفراد الأسرة، هل يعاني اي فرد بالأسرة من أمراض معينة؟

وبعد مليء كافة البيانات تكون بذلك قد أكملت التسجيل عبر الرابط الألكتروني لوزارة الإسكان السعودية .

المستندات المطلوبة في حالة قبول إسمك ضمن الأسماء المستحقة للدعم هي:

  • شهادة التعريف بالراتب الخاص بك
  • السجل المدني للأسرة
  • في حالة تقديم اليتامى بالبرنامج يتطلب شهادة وفاة الأم
  • في حالة إذا تقدم للدعم إمرأ أو أيتام يتطلب منهم صك إعالة.

رابط الأستعلام عن أسماء مستحقي الدعم السكني :

https://eskan.gov.sa/eskan/

 

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رئيس قسم الأخبار

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