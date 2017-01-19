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أحمد سليمان تعليقاً عن أزمة حراسة مرمى المنتخب : أزمة وهتعدى

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أحمد سليمان تعليقاً عن أزمة حراسة مرمى المنتخب : أزمة وهتعدى أحمد سليمان تعليقاً عن أزمة حراسة مرمى المنتخب : أزمة وهتعدى

>كتب هيثم سلامة

أعرب أحمد سليمان،عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، عن ثقته فى حراس مرمى المصرى، مؤكداً أن هناك أزمة حقيقية وثقته الكبيرة فى التغلب عليها.  

وكتب أحمد سليمان معلقاً على الصورة، "ثقتنا فيكم كبيرة وأزمة مركز حراسة المرمى فى بطوله هتعدى وهيكون لهذا المركز دور كبير بإذن الله".

يذكر أن حارس مرمى منتخب أحمد الشناوى، تعرض لإصابة بعد مرورعشرين دقيقة منعته من استكمال المباراة أمام مالى فى الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، خلال تصديه لمحاولة موسى ماريجا مهاجم مالى لهز شباك مصر من تسديدة أبعدها الحارس الشاب عن مرماه بصعوبة بالغة.

كما تعرض آيضا شريف إكرامى لإصابة بشد فى الفخذ خلال التدريب الثانى للفراعنة بالجابون وقبل مباراة مالى بـ48 ساعة. 

 


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مصر 365

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