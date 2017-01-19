نتيجة الصف الثالث الإبتدائي الترم الأول 2017 بالاسم ورقم الجلوس بالقاهرة وجميع محافظات مصر

سمر العشري

جاءت نتيجة الصف الثالث الإبتدائي الترم الأول 2017 مبشرة للغاية، ولم يرسب إلا القليل والمعدود على الأصابع في القاهرة وجميع محافظات مصر، لقد انتهت منذ فترة امتحانات الصف الثالث الإبتدائي ويجرى الآن رصد الدرجات في كل مادة، وبعد الإنتهاء من رصد الدرجات والتي قاربت على وشك الإنتهاء، سيتم إعلان النتيجة بشكل روتيني مرن في جميع محافظات مصر .

رابط نتيجة الصف الثالث الإبتدائي الترم الأول 2017 :

http://www.cairogovresults.com

طريقة الحصول على نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2017 :

عند الضغط علي الرابط أعلاه يجب أن تتبع تلك الخطوات التالية :

بعد الدخول على الرابط أعلاه، ستجد صفحة بوابة نتائج التعليم الأساسي.

يتم الضغط على نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي.

ستجد الخانة الأولى، ستسجل الرقم القومي للتلاميذ من خلال شهادة الميلاد.

أما الخانة الثانية، تختار الصف الثالث الابتدائي.

الخانة الثالثة، تكتب فيها 2017.

الخانة الرابعة، تختار الفصل الدراسي الأول.

وأخيرًا تضغط عرض النتيجة.

مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق الدائم .

شبكةعيونالإخبارية

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