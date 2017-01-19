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انخفاض أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19-1-2017

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انخفاض أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19-1-2017 انخفاض أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19-1-2017

الحديد ما زالت تواصل على حالتها من الاستقرار والثبات، في كافة شركات الحديد منذ مطلع العام الجديد وحتى يومنا هذا، ولم يطرأ على هذه الأسعار أي تغيير بعد الارتفاع الكبير الذي سجله سعر طن الحديد متجاوزا مبلغ 10000 جنيه للطن الواحد، وقد اعلنت شركات الحديد في وقت سابق أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال شهر يناير الحالي، ويرجع ذلك لتراجع الأمريكي، في الآونة الأخيرة، ولكن هذا الاستقرار مرهونا بعدم التغير في سعر الدولار ارتفاعا .

كما تواصل لليوم الرابع على التوالي أسعار الاسمنت هبوطها لدى معظم الشركات تقريبا، بفارق سعر انخفاض وصل إلى 20 جنيه في شركة السويدي، كأعلى فارق سعر سُجل في شركات الاسمنت اليوم .

أسعار الحديد اليوم الخميس :

الشركة يليها سعر الطن :

حديد عز 10400

حديد الدخيلة 10100
حديد بشاي 10380
حديد العتال 10300
حديد عطية 10300
حديد سرحان 10100
حديد الكومي 10100
حديد المصريين 10100
حديد المعادي 10050
حديد العشري 10100
حديد اركو 9550
حديد قوطة 9650
حديد الجيوشي 10100
حديد اكتوبر 9600
حديد بيانكو 9650
حديد المراكبي 10150

أسعار الاسمنت اليوم الخميس :

الشركة يليها سعر الطن :

الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح 753

الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر 728
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 733
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك 750
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس 738
اسمنت النهضة منتج الصخرة 720
اسمنت وادى النيل منتج المصرى 743
لافارج للاسمنت منتج المخصوص 753
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 730
اسمنت العريش منتج العسكرى 723
اسمنت سيناء منتج سيناء 728
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر 738
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران  720
السويس للاسمنت منتج السويس 745
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة 745
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو 710
اسمنت حلوان منتج حلوان 745
اسمنت شورى منتج شورى 718
مصربنى سويف 763
السويدى 733
جنوب الوادى 735
بنىسويف منتج تايتان 748
مصرللاسمنت قنا منتج المسلة 730

يجدر التنبيه إلى أن الأسعاريتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء وقد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر والأسعار المذكورة هي أسعار المصنع ولاتشمل مصاريف النقل .

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رئيس قسم الأخبار

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