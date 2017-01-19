انخفاض أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19-1-2017

سمر العشري

أسعار الحديد ما زالت تواصل على حالتها من الاستقرار والثبات، في كافة شركات الحديد منذ مطلع العام الجديد وحتى يومنا هذا، ولم يطرأ على هذه الأسعار أي تغيير بعد الارتفاع الكبير الذي سجله سعر طن الحديد متجاوزا مبلغ 10000 جنيه للطن الواحد، وقد اعلنت شركات الحديد في وقت سابق أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال شهر يناير الحالي، ويرجع ذلك لتراجع سعر الدولار الأمريكي، في الآونة الأخيرة، ولكن هذا الاستقرار مرهونا بعدم التغير في سعر الدولار ارتفاعا .

كما تواصل لليوم الرابع على التوالي أسعار الاسمنت هبوطها لدى معظم الشركات تقريبا، بفارق سعر انخفاض وصل إلى 20 جنيه في شركة السويدي، كأعلى فارق سعر سُجل في شركات الاسمنت اليوم .

أسعار الحديد اليوم الخميس :

الشركة يليها سعر الطن :

حديد عز 10400

حديد الدخيلة 10100

حديد بشاي 10380

حديد العتال 10300

حديد عطية 10300

حديد سرحان 10100

حديد الكومي 10100

حديد المصريين 10100

حديد المعادي 10050

حديد العشري 10100

حديد اركو 9550

حديد قوطة 9650

حديد الجيوشي 10100

حديد اكتوبر 9600

حديد بيانكو 9650

حديد المراكبي 10150

أسعار الاسمنت اليوم الخميس :

الشركة يليها سعر الطن :

الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح 753

الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر 728

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 733

اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك 750

اسمنت اسيك المنيا منتج حورس 738

اسمنت النهضة منتج الصخرة 720

اسمنت وادى النيل منتج المصرى 743

لافارج للاسمنت منتج المخصوص 753

اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 730

اسمنت العريش منتج العسكرى 723

اسمنت سيناء منتج سيناء 728

الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر 738

رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران 720

السويس للاسمنت منتج السويس 745

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة 745

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو 710

اسمنت حلوان منتج حلوان 745

اسمنت شورى منتج شورى 718

مصربنى سويف 763

السويدى 733

جنوب الوادى 735

بنىسويف منتج تايتان 748

مصرللاسمنت قنا منتج المسلة 730

يجدر التنبيه إلى أن الأسعاريتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء وقد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر والأسعار المذكورة هي أسعار المصنع ولاتشمل مصاريف النقل .

شبكةعيونالإخبارية

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