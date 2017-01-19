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ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 19 يناير 2017

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ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 19 يناير 2017 ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 19 يناير 2017

يوجد ارتفاع لاسعار العملة لاول مرة منذ أكثر من شهر علي التوالي قد ارتفعت الدولار العملات العربية والأجنبية في .

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

بنك الإسكندرية 5.03 5.04
البنك الأهلي الكويتي 5.03 5.04
البنك المصري الخليجي 5.02 5.06
المصرف المتحد 5.00 5.05
مصرف أبوظبي 5.00 5.05
بنك كريدي أجريكول 4.99 5.05
البنك التجاري الدولي 4.99 5.03
البنك العربي الأفريقي 4.98 5.04
البنك المركزي 4.98 5.03
بنك الشركة المصرفية 4.97 5.03
بنك بلوم مصر 4.97 5.00
بنك عود 4.97 5.01
بنك مصر 4.96 4.98
البنك الأهلي المصري 4.96 4.99
بنك قناة السويس 4.96 5.05
بنك القاهرة 4.95 5.04
بنك فيصل 4.92 4.99
البنك الأهلي اليوناني 4.92 5.01
بنك مصر إيران 4.91 5.06
بنك البركة 4.85 5.09
بنك الائتمان الزراعى 4.79 4.86
بنك التعمير والإسكان 4.20 5.14

 

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