ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 19-1-2017

سعر جرام الذهب بالمصنعية في مصر هو مرتبط بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري ، ولهذا لايوجد استقرار في سعر الذهب ويجد ارتفاع الي اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع سعر الدولار يوميا أمام العملة المصرية ، و أن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار اسعار الذهب في السوق المصري .
سعر الذهب اليوم الخميس :
- سعر عيار ذهب 14 423 جنية مصري
- سعر عيار ذهب 18 544 جنية مصري
- سعر عيار ذهب 21 635 جنية مصري
- سعر عيار ذهب 22 665 جنية مصري
- سعر عيار ذهب 24 726 جنية مصري
- سعر الجنية الذهب 5,080 جنية مصري
- اسعار الاوقية 22,570 بالجنية المصري
- سعر الكيلو للذهب اليوم 725,714 بالجنية المصري