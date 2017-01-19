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ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 19-1-2017

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ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 19-1-2017 ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 19-1-2017

سعر جرام الذهب بالمصنعية في هو مرتبط بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري ، ولهذا لايوجد استقرار في ويجد ارتفاع الي اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع يوميا أمام العملة المصرية ، و أن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار الذهب في السوق المصري .

سعر الذهب اليوم الخميس :

  • سعر عيار ذهب 14 423 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 18 544 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 21 635 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 22 665 جنية مصري
  • سعر عيار ذهب 24 726 جنية مصري
  • سعر الجنية الذهب 5,080 جنية مصري
  • اسعار الاوقية 22,570 بالجنية المصري
  • سعر الكيلو للذهب اليوم 725,714 بالجنية المصري

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رئيس قسم الأخبار

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