ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 19-1-2017

سمر العشري

سعر جرام الذهب بالمصنعية في مصر هو مرتبط بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري ، ولهذا لايوجد استقرار في سعر الذهب ويجد ارتفاع الي اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع سعر الدولار يوميا أمام العملة المصرية ، و أن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار اسعار الذهب في السوق المصري .

سعر الذهب اليوم الخميس :

سعر عيار ذهب 14 423 جنية مصري

سعر عيار ذهب 18 544 جنية مصري

سعر عيار ذهب 21 635 جنية مصري

سعر عيار ذهب 22 665 جنية مصري

سعر عيار ذهب 24 726 جنية مصري

سعر الجنية الذهب 5,080 جنية مصري

اسعار الاوقية 22,570 بالجنية المصري

سعر الكيلو للذهب اليوم 725,714 بالجنية المصري

شبكةعيونالإخبارية

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