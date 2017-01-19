أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

توصيات لتوظيف خريجات كليات المجتمع والاكتفاء بتقديم واحد في «جدارة»

Google+ Print
توصيات لتوظيف خريجات كليات المجتمع والاكتفاء بتقديم واحد في «جدارة» توصيات لتوظيف خريجات كليات المجتمع والاكتفاء بتقديم واحد في «جدارة»

خلصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى إلى أربع توصيات توجت بها دراستها للتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية المدرج للمناقشة يوم الاثنين المقبل بجلسة المجلس السابعة، وطالبتها بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ماتم لخريجات الكليات المتوسطة بالتنسيق مع وزارة التعليم. وحول هذه التوصية فقد سبق وأقر الشورى على التقرير السنوي لوزارة التعليم توصية لعضو المجلس فاطمة القرني وطالب الوزارة في منتصف شهر شعبان الماضي بإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبررت القرني حينها أن هذه الفئة هي الوحيدة من حملة الدبلوم التي لم تشمل بتصحيح وضعها وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية رغم صدور أوامر من الجهات العليا بشمولهن ضمن غيرهن من حملة الدبلومات من مختلف التخصصات. وبالعودة لتوصيات لجنة الإدارة على تقرير الخدمة المدنية فقد طالبت بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية الشاغرة وعددها 36 ألفا و875 وظيفة والصحية التي تجاوزت شواغرها 38 ألفا، وشددت على أن تضع الخدمة المدنية المعايير التي تضمن العدالة بين المتقدمين. وأوصت لجنة الإدارة بتضمين تقارير الخدمة السنوية المقبلة ماحققته الوزارة وفق المخطط لها ببرامج رؤية المملكة 2030 وإيضاح عوائق التنفيذ في حال ظهورها، كما دعت توصيات اللجنة إلى تجنيب إرهاق المتقدمين عبر موقع جدارة وإلزامهم بتكرار التسجيل عند الإعلان عن الوظائف في كل مرة ورأت اللجنة الاكتفاء بالتقديم لمرة واحدة على أن تحتفظ الوزارة بطلب المتقدم.

الشورى أصدر قراراً لمعالجة وضع خريجات المجتمع عبر وزارة التعليم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية