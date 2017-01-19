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5 معلومات عن مباراة مصر وكندا اليوم الخميس 19 / 1 / 2017

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5 معلومات عن مباراة مصر وكندا اليوم الخميس 19 / 1 / 2017 5 معلومات عن مباراة مصر وكندا اليوم الخميس 19 / 1 / 2017

>كتبت لبنى عبد الله

يلتقى اليوم الخميس العسكرى مع نظيره منتخب كندا فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم العسكرية المقامة حالياً فى عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

ويرصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن مباراة وكندا فى التقرير التالى :-

1_ألقاب المنتخب العسكرى

منتخب مصر العسكرى توج باللقب 5 مرات أعوام 1993 و99 و2001 و2005 و2007، بينما فازوا بالميدالية الفضية 3 مرات، والبرونزية 3 مرات ويبحث الجيل الحالى عن اللقب السادس فى مونديال عمان .

2_محمد عمر واللقب الثالث

محمد عمر المدير الفنى للمنتخب العسكرى قد حقق اللقب مرتين ويبحث عن التتويج الثالث ومن الجيل الحالى لم يتمكن من الفوز باللقب سوى الثنائى أحمد عيد عبد الملك والهانى سليمان .

3_القنوات الناقلة لمباراة مصر و كندا

تنقل مباراة مصر و كندا قناة نايل سبورت كما تذاع مباريات البطولة على قنوات عمان وهى

قناة عمان الرياضية، تردد 12111 H.

قناة عمان مباشر، تردد 12111 H.

4_ نتائج الجولة الاولى

شهدت نتائج الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بمونديال عمان والتى تضم مصر وكندا وبولندا وسوريا ، تعادل مصر وبولندا بهدف لكل فريق ، وفوز سوريا على كندا بثلاثة أهداف دون رد

5_موعد مباراة مصر و كندا

تقام مباراة مصر وكندا اليوم الخميس فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت عمان .

 


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