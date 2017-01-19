نصيحة طبية لرجال الأعمال.. نظموا وقتكم لتجنب الأمراض

كتبت أمنية فايد

وجه الدكتور مينا جورج أخصائى المخ والأعصاب لرجال الأعمال نصيحة بضرورة تقسيم الوقت بين العمل والبيت، مع الحرص على إعطاء البيت حقه، بالإضافة إلى ضرورة التدريب على التحكم فى الأعصاب، وتدريبها على الخسارة والتعرض للضغوط النفسية المرتبطة بالعمل وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض.

وأكد جورج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن رجال الأعمال أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض الضغط النفسى وما ينتج عنها من الأمراض العضوية، لتغلب رجال الأعمال على هذه المشكلة ينصح الدكتور "مينا" بأهمية التحكم فى الأعصاب خاصة مع التعرض لمواقف الخسارة مثلا، بالإضافة إلى أهمية تقسيم الوقت ليكون للأبناء نصيب من هذا الوقت ليقوموا بالتربية.

وتابع خلال تصريحاته الضغط النفسى وحب النجاح وجمع الأموال يؤثر على صحتهم النفسية ليدخل فى دائرة الأمراض العضوية التى لا تنتهى فيصاب بأمراض المزمنة أهمها القلب والضغط والسكر، وذلك نظرا لبحثه دائما على النجاح الكبير الذى يتفوق به على غيره من المنافسين.

وأضاف رجل الأعمال يرى كل شىء على أن له ثمنا وسعرا وبذلك يستطيع السيطرة على كل ما يرغب فيه، وبسبب التوتر العصبى الدائم والضغوط الناتجة عن عمله يؤدى به إلى الإصابة بأمراض السكر والضغط ومضاعفاتهم فى حالة إهمال العلاج، ومن أكثر سمة منتشرة بين رجال الأعمال فى مختلف المجالات أنهم مدخنون شرهين وهو ما يعرضهم لمشكلات التدخين الكثيرة.

واستكمل الدكتور "مينا" التدخين وتناول الخمور فى بعض الأحيان مجرد وسيلة يظنون أنها تقوم بتهدئة أعصابهم من الضغوط النفسية، لكن فى الحقيقة هى تقوم بإدخالهم فى دائرة الأمراض المزمنة، ويكون من الصعب إقلاعهم عن هذه العادة السيئة.

واستطرد "جورج" ينظر الغالبية لرجال الأعمال على أنهم ملوك يستطيعون شراء كل ما يرغبون فيه، ولكن لا ينظرون كيف يصل هذا الفرد إلى الأموال الكثيرة التى تحقق له الرفاهية، الحياة بالنسبة له عبارة عن أرقام ومشروعات، استمتاعه بالحياة ضعيف فهو لا يستطيع يتظاهر أمام الجميع بالسعادة لكن من يحيطون به هم أكثر استمتاعا منه بالحياة، وهناك عدد كبير من رجال الأعمال حالتهم النفسية المرضية تجعلهم يتأخذون قرار الانتحار.

أما على مستوى الأسرة، يرى الدكتور "مينا" أن رجال الأعمال يعانوا من مشكلة كبيرة فى التعامل مع أبنائهم فهم دائمو السفر والعودة للمنزل فى وقت متأخر، ما يؤدى إلى فقده الكثير من لحظات الأبوة مع أطفاله وتكمن علاقته بهم فى الأموال التى يأخذونها منه ليستمتعوا بالحياة بدونه.